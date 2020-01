Exclusief voor abonnees Coaches Heuls en Kieffer geneigd om te blijven na Spelen 16 januari 2020

Het is geen geheim: Marjorie Heuls en Yves Kieffer zijn de belangrijke architecten achter het Vlaamse turnproject, met Nina Derwael als eerste voltreffer. Begrijpelijk dat de turnfederatie er alles aan doet om de twee Franse trainers in België te houden. Hun contract loopt tot Tokio, maar ze lijken geneigd om bij te tekenen. Dat heeft veel te maken met een nieuw ambitieus plan om te gaan samenwerken met de Franstalige turnfederatie. Heuls: "Bij hen zijn er ook twee jonge Franse trainers die gedreven en technisch onderlegd zijn. Yves kan dat project in handen nemen en sturen, zodat het reservoir aan gymnasten in België groter wordt, want ook aan Franstalige zijde is er potentieel. Er is al een goede structuur aanwezig in Bergen, maar financieel is het nog een complex dossier." (VH)

