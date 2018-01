Coach/vriend Mertens: "Stiekem op gehoopt" 20 januari 2018

Ogenschijnlijk even kalm als zijn vriendin ging Robbe Ceyssens om met deze opzienbarende prestatie. "Het gaat wel hard", moest ook hij toegeven. "Het is wel super dat ze zo'n goede start van het seizoen lukt, dat ze dat vertrouwen van Hobart kan doortrekken naar hier." Tijdens het bloedstollende slot van haar match tegen Alizé Cornet was er wel een beetje interactie tussen Mertens en haar box. "Ze moest wat spanning kwijt", lachte Ceyssens. "Maar dat kan ik begrijpen, want als je serveert om naar de vierde ronde te trekken, dan gaan er toch wel wat stemmetjes door je hoofd en krijg je een zware arm. Maar daar leert ze ook uit, hé, dit was de eerste keer."

