Coach vreest voor veiligheid Froome 23 juni 2018

Tim Kerrison, coach van Chris Froome, maakt zich in The Guardian zorgen over het welzijn van zijn renner in de Tour. Volgens Kerrison laat Sky zich adviseren door specialisten om de veiligheid van Froome te garanderen. "Onze ervaringen met het Franse publiek zijn fantastisch. We zijn er ons van bewust dat slechts een minderheid zich vijandig opstelt. Maar de uitspraken van Hinault kunnen de wrok en woede wel aanwakkeren." (JDK)