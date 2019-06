Exclusief voor abonnees Coach Vital Heynen op weg naar Perugia 21 juni 2019

Vital Heynen (50), bondscoach van Polen waarmee hij vorig jaar wereldkampioen werd, is de grootste kandidaat om coach te worden van de Italiaanse topclub Perugia. Heynen nam onlangs na drie jaar afscheid van de Duitse club Friedrichshafen om zich volledig op zijn job als bondscoach van Polen toe te leggen. De voormalige trainer van Maaseik (2006-2012) mikt vol op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Maar nu duikt plots de interesse vanuit Italië op. Perugia won de Italiaanse Cup tegen Civitanova, maar verloor de titelfinales tegen dezelfde tegenstander. Gisteren, tijdens een persmeeting in Milaan, waar Polen het in de Nations League vandaag opneemt tegen Argentinië, morgen tegen Servië en zondag tegen Italië, liet Heynen zich op ludieke wijze opmerken: "Meglio che mi abitui a parlare in italiano...", "Beter wennen aan het praten in het Italiaans..." Heynen zou de clubjob opnieuw combineren met zijn rol als bondscoach in Polen. (BrV)

