Coach Vande Broek stopt na 25 jaar bij Asterix Kieldrecht 20 februari 2019

Na 25 jaar als headcoach houdt Gert Vande Broek het na dit seizoen voor bekeken bij Asterix Kieldrecht. De 51-jarige succestrainer won liefst twaalf landstitels, tien Supercups en vijftien bekers bij de vrouwenvolleybalclub. Ook de Europese Top Teams Cup in 2001 en een tweede plaats in de CEV Capital Challenge Cup in 2010 kleuren zijn palmares. Vande Broek geeft de sportieve leiding door aan zijn assistent-trainer Kris Vansnick, die al een tijd verantwoordelijk was voor de meeste trainingen. Zelf blijft Vande Broek de Beverse club bijstaan als sportief adviseur. Voorts blijft hij wel in functie als bondscoach van de Yellow Tigers. In mei loopt mogelijk zijn mandaat als kabinetschef van Vlaams Sportminister Philippe Muyters af. Vande Broek is ook nog hoogleraar aan de KU Leuven. (WVM)

