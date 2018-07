Coach Van Cleemput: "David heeft, na Ebden, een goede loting" 02 juli 2018

"De gemiste kans op Roland Garros heeft niets veranderd aan de aanpak voor Wimbledon", aldus Thierry Van Cleemput, de coach van David Goffin. "Een zekere sereniteit hoort nu eenmaal bij de carrière van David. Hij heeft veel energie verloren met de stress van zijn gemiste seizoenstart, zijn comeback na die oogblessure en een geslaagd graveldeel. Het (exhibitie)toernooi in Deauville was echter geen succes. De baan was niet goed. Op Queen's een wedstrijd tegen een Lopez in topvorm." Zonder veel aanwijzingen begint Goffin nu aan zijn zevende Wimbledon. "Ebden is een gevaarlijke klant, maar David blijft wel favoriet en met wat daarna komt heeft hij eigenlijk een goede loting." (FDW)