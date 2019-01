Coach Taylor: "Keys houdt niet van speelsters als Elise" 18 januari 2019

00u00 0

Coach David Taylor was tevreden met de overwinning op Gasparyan, maar zag dat er nog werkpunten waren. "Elise speelde een heel solide eerste set, maar bij het begin van de tweede set deed ze te weinig. Na haar eerste partij had ik haar gevraagd op de belangrijke momenten wat assertiever te zijn. Als er wat energie uit de match lijkt te lopen, dan moet zij net doordrukken." Taylor werkte afgelopen zomer enkele maanden samen met Madison Keys, de tegenstandster van Mertens in ronde drie. "Dat was wel maar een korte periode", zei de sympathieke 'Aussie'. "Zij is een moeilijke speelster die het altijd goed doet in de grandslams, maar niet regelmatig genoeg is daarbuiten. Ze heeft een straffe opslag en sterke forehand. Maar Keys houdt niet van tegenstreefsters als Elise, omdat die haar power kan opvangen en telkens nog een bal meer kan laten spelen. Het wordt een moeilijke wedstrijd voor allebei." (FDW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN