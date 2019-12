Exclusief voor abonnees Coach Stanislav Cherchesov: "Beginnen tegen België is een minpunt" RUSLAND 02 december 2019

00u00 0

"België is favoriet. Op papier en op het veld. Dat we tegen jullie moeten beginnen, is een minpunt. Net zoals het een minpunt is dat we eindigen tegen Denemarken in Kopenhagen. Maar... in wiskunde is min maal min plus. (lacht) Juist, hé? Ach, veel zal afhangen van de vorm en de fitheid van bepaalde spelers. Als Lukaku en Eden Hazard niet top zijn, moeten we daarvan zien te profiteren. Het wordt sowieso een andere match dan die van vorige maand in Sint-Petersburg. Dat was geen waardemeter. Een interland in november is nooit gemakkelijk voor onze spelers. We hadden die dag ook geen balans in de ploeg. Op het EK zullen we het anders aanpakken. Waarmee ik niet wil zeggen dat we meer verdedigend gaan spelen", aldus Cherchesov, die onze bondscoach hartelijk de hand schudde. Martínez: "Hij zei dat-ie me meer ziet dan zijn vrouw. (grijnst) Een gevoel dat ik met hem deel. Mijn echtgenote denkt er net zo over." (NP)

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 03 dagen 18 uren 10 minuten 22 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode

Meer over WK

sport

sportdiscipline

voetbal

Real

Lukaku

België

Sint-Petersburg