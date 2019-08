Exclusief voor abonnees Coach Plzen onder druk 14 augustus 2019

Viktoria Plzen is in een kleine crisis ondergedompeld. Coach Pavel Vrba hoopt de 1-0 uit de heenmatch nog recht te trekken en zijn team kan dat misschien maar best doen. In Tsjechië waren ze afgelopen zondag streng na de 0-2-thuisnederlaag tegen Slovacko voor Plzen. Al voor de vierde keer op rij kwam de Tsjechische vicekampioen niet tot scoren. Een unicum voor Vrba bij Viktoria, die er aan zijn achtste seizoen als coach begonnen is. Donderdagavond heeft Plzen alvast minstens twee goals nodig om Antwerp uit te schakelen en als het de nul weet te houden en zelf één keer scoort, kan het op strafschoppen aankomen. Viktoria Plzen speelt voor het tiende seizoen op rij Europees voetbal en in de vorige negen edities stootte het zeven keer door tot de poulefase van de Champions League of de Europa League. Het is al van 2014 geleden dat de Tsjechen er nog in de voorronde uit gingen. De druk ligt met andere woorden bij Plzen. (SJH)

