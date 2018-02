Coach Nico Vandecaveye ontslagen bij SC Zonnebeke 21 februari 2018

Voetbal kort

Eén week na datum en zoals te verwachten viel na de drie op achttien en de spaak gelopen relatie tussen de spelersgroep en de trainer, maakte de club gisteren in overleg een einde aan de samenwerking met Nico Vandecaveye die er zelf ook liever een punt achterzette. De nieuwkomers voor volgend seizoen vernamen gisterenmiddag het nieuws via Vandecaveye zelf. Een paar uur later lichtte hij ook de huidige kernspelers in via Whats- App. Het bestuur kwam gisterenavond vlak vóór de training het nieuws bevestigen aan de groep. Gunther Aernoudt (ex-FC Langemark en WS Houthulst) of Chris Deleye (ex-SK Vlamertinge en meer recent Famkes Merkem) worden wellicht eerstdaags voorgesteld als nieuwe trainer. (BPW)

