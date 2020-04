Exclusief voor abonnees Coach McLeod stelt sabbatjaar uit en leidt Red Lions in Tokio Hockey 01 april 2020

De kogel is door de kerk: succescoach Shane McLeod (51) zal ook volgend jaar aan het hoofd staan van de Red Lions tijdens de Olympische Spelen 2021. Zoals verwacht wordt de Nederlander Michel van den Heuvel, die in Tokio als T2 zal fungeren, zijn opvolger. Normaal werd het voor Shane McLeod in 2021, na een goede vijf jaar als bondscoach van de Red Lions, een sabbatjaar en ging hij met zijn familie naar zijn thuisland Nieuw-Zeeland. Door het uitstellen van de Olympische Spelen moest McLeod zijn plannen echter wijzigen. Intussen had de Belgische Hockeyfederatie wel al een overeenkomst met Michel van den Heuvel om de Lions vanaf december dit jaar over te nemen. In gezamenlijk overleg kwamen de partijen overeen om tot en met Tokio 2021 met McLeod door te gaan als bondscoach, na de Olympische Spelen neemt Van den Heuvel over tot en met de Spelen van Parijs 2024. "Ik ben bij dat ik het project kan afronden", aldus McLeod, die de Red Lions naar de wereldtitel (2018) en Europees goud (2019) leidde. "Het is een eer om met zo'n getalenteerde groep en medewerkers te mogen samenwerken." (WWT)

