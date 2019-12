Exclusief voor abonnees Coach Markku Kanerva: "Hopelijk wint België zijn eerste twee matchen" FINLAND 02 december 2019

We gaan mirakels proberen te verrichten. Ik heb er vertrouwen in, aangezien de derde in de groep ook nog kan doorstoten. Maar België is zonder discussie dé favoriet in deze poule. Het feit dat we onze derde match tegen jullie spelen, kan in ons voordeel zijn. Stel dat jullie zes op zes hebben... Dan hoeft het misschien niet meer zo nodig voor jullie. Maar als België de punten nog nodig zouden hebben, dan wordt het natuurlijk héél moeilijk. (lachje) Nu ik er zo over nadenk: ik weet eigenlijk niet of er wel een situatie bestaat die in ons voordeel kan spelen. Bij zes op zes zal jullie bondscoach wellicht kansen geven aan de spelers die tot dan nog niet vaak in actie kwamen. (grijnst) En die zijn meestal heel gemotiveerd. Hoe dan ook wordt het een fantastische ervaring voor ons. Eén waarbij we niets te verliezen hebben, maar de kans tegelijk klein is dat we gaan winnen. België staat niet toevallig eerste in de wereld, hé." (NP)

