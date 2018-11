Coach Machin "Standard speelde fysiek sterk" 30 november 2018

Pablo Machin keek sip na de nederlaag. "We waren in de eerste helft superieur", klonk het, "maar we hadden de pech dat we niet konden scoren." De Spaanse coach verwees daarmee naar de kansen van Ben Yedder en Vázquez. Na de rust namen de Rouches het spel steeds meer in handen. "Standard hield de ruimtes goed gesloten en speelde een fysiek sterke wedstrijd. Wij creëerden ook niet de kansen die we normaal krijgen (Sevilla scoorde dit seizoen al vijftig keer, red.). We hebben tot op het einde geprobeerd gevaarlijk te zijn. Maar het werd moeilijker na de uitsluiting van Sarabia." (FDZ)

