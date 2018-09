Coach Lopetegui: "Ik blijf mijn keepers evalueren" 03 september 2018

Hij hakte dan toch de knoop door. Real Madrid-coach Julen Lopetegui kon Keylor Navas drie wedstrijden ver in het seizoen nog niet het minste foutje aanwrijven, maar koos tegen het bescheiden Leganés toch voor Courtois. Na afloop wilde de Spanjaard de Costa Ricaan echter niet afvallen. "Het is niet omdat Thibaut vanavond speelde, dat we Keylor al vergeten zijn. Hij werd donderdag nog door UEFA verkozen tot beste doelman van vorig seizoen, en ook nu speelde hij al een paar geweldige wedstrijden. Het is niet omdat hij niet speelt, dat ik geen vertrouwen in hem heb. Het enige probleem is: ik mag er maar eentje opstellen..." Of het foutloze debuut van Courtois betekent dat onze landgenoot ook zaterdag tegen Athletic Bilbao de voorkeur krijgt, wilde Lopetegui niet zeggen. "Ik heb geen bepaald plan in mijn hoofd, ik zie wat er gebeurt op training. Deze week heb ik al snel duidelijk gemaakt dat Courtois zou starten, maar ik blijf de situatie evalueren. We hebben drie geweldige doelmannen en ik kan daar alleen maar gelukkig om zijn." (MGA)

