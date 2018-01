Coach Kaiserslautern krijgt hartaanval tijdens duel 25 januari 2018

Het competitieduel tussen SV Darmstadt 98 en 1. FC Kaiserslautern is gisteren stopgezet nadat Jeff Stasser, coach van de bezoekende club, flauwgevallen was. De Luxemburgse trainer klaagde tijdens de rust over misselijkheid en duizeligheid en werd minutenlang behandeld in de kleedkamer. In het ziekenhuis bleek het om een hartaanval te gaan. Stasser is wel buiten levensgevaar.