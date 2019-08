Exclusief voor abonnees Coach Johansson mikt resoluut op Masters 24 augustus 2019

Met een relaxte en vertrouwen uitstralende speler is het altijd aangenaam om het laatste grandslamtoernooi van het jaar aan te vatten. Thomas Johansson (44), zelf twee keer kwartfinalist in New York, keek dan ook met veel goesting uit naar het toernooi van David Goffin (28). "Ik ben heel blij met het tennis dat hij getoond heeft in Cincinnati", zei de aimabele Zweed. "Hij voelt zich inderdaad erg goed. Kijk, wanneer je je eerste ATP 1.000-finale bereikt in je carrière, dan word je vanzelf ontspannen en krijg je vertrouwen. Vanaf Roland Garros staat de basis er, dat voelden we in het hele team. Nu moeten we proberen de details te verbeteren om hem opnieuw in de top tien te krijgen." Met geen enkel punt te verdedigen na de US Open zit dat er echt wel in, al komt met die plaats in de Masters op het spel natuurlijk wel weer een ander soort druk opzetten. "Het seizoen is lang, maar als je goed speelt in de grote toernooien, dan ga je enorm snel vooruit in de rankings", aldus Johansson. "We moeten dus trachten fit en klaar te zijn en ons huiswerk doen. David staat elfde in de race en heeft een kans op die Masters, maar uiteindelijk wordt dat altijd in Basel en Paris-Bercy beslist. Wij gaan echter proberen voor dat toernooi in Parijs al zeker te zijn van onze plek in Londen." (FDW)

