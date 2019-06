Exclusief voor abonnees Coach Johansson: "Formule 1-wagen op peil houden" 24 juni 2019

00u00 0

Coach Thomas Johansson haastte zich meteen na afloop van de finale naar de luchthaven om toch nog even samen te zijn met zijn gezin vooraleer af te reizen naar Londen. "Ik vond David lang de betere tennisser, maar hij nam één slechte beslissing op een breakpunt", zei de Zweed vanuit de auto. "Maar toch ben ik heel blij en trots, want ik heb deze week dingen van David gezien die hij al lang niet meer gedaan heeft: in de eerste ronde haalde hij het in 50 minuten van Pella, in de tweede ronde (Albot) speelde hij niet goed, maar won hij, de kwartfinale tegen Zverev was zo zwaar en in de halve finale (Berrettini) was hij erg solide. Die eerste set vandaag was van het beste grastennis dat ik al gezien heb. Het is heel fijn dat de dingen waarop we trainen eruit komen."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over David

sport

sportdiscipline

Albot

tennis