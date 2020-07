Exclusief voor abonnees Coach: "Gezondheid is echt een ding geworden" 03 juli 2020

00u00 0

"Ik ben op mijn vijftiende begonnen met alcohol. Ik voelde me beter als ik dronk", zegt Jasper Nullens, nu 27. In december zal hij precies 7 jaar nuchter zijn. Stoppen met drinken noemt hij de beste beslissing van zijn leven. "Ik had een probleem. Toen ik op een ochtend mijn moeder zag staan met de handen voor de ogen omdat ik mij van de avond voordien weer niets herinnerde, was het genoeg. Ik besefte plots hoe hard mijn familie ervan afzag." Vandaag geeft hij lezingen en coacht hij leeftijdsgenoten. Hij ziet inderdaad een omwenteling. "Wie vroeger niet dronk, hoorde er niet bij, nu wordt dat wel geapprecieerd. Veel jongeren gaan bewuster leven. In Amerika is dat zelfs nog explicieter. Gezondheid is echt een dingetje geworden. Rond mijn twintigste was ik daar niet zo mee bezig." Jasper denkt dat het bij alcohol dezelfde weg opgaat als roken. "Het is niet meer stoer. Er is nog een kleine minderheid die er bewust voor kiest te roken. Hopelijk wordt dat ook zo bij alcohol. Belgen denken nog te vaak dat op terras gaan gelijkstaat aan bier of wijn drinken." (FT)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen