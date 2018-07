Coach Fissette: temmer van Serena, garantie op succes 16 juli 2018

Titels op de US Open en Australian Open met Kim Clijsters, finale op Wimbledon met Sabine Lisicki, finale op Roland Garros met Simona Halep en nu dus Angelique Kerber. Wim Fissette (38) is een garantie op succes. De Limburger blijft bescheiden maar kent intussen zijn waarde. Niet vergeten dat hij zaterdag met een vijfde verschillende speelster won van Serena Williams. "Dat is een statistiek waar ik heel fier op ben", gaf hij toe. "Serena is toch de Roger Federer van het vrouwentennis. Ik bezorg hen een duidelijk plan en installeer het geloof dat als ze dat plan volgen, ze een kans maken. Zelfs in de finale van Wimbledon."

HLN