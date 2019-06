Exclusief voor abonnees Coach én speler voor Aalstar 06 juni 2019

00u00 0

Vorige week al aangekondigd in onze krant, tot dusver halsstarrig ontkend door de club, maar gisteren via zijn Facebook-account bevestigd: Trevor Huffman (39) wordt de nieuwe head coach van Aalstar. Huffman was als spelmaker van 2006 tot 2009 één van de smaakmakers van de Aalsterse gloriejaren, daarna verhuisde hij naar Oostende en Charleroi. Hij maakt in het Forum zijn coachdebuut. Ook Ian Hanavan (ex-Leuven Bears, Antwerp Giants) was een van de kandidaten.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis