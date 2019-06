Exclusief voor abonnees Coach Dalian: "Begrijp dat mijn spelers Carrasco beu zijn" 24 juni 2019

De hetze rond Yannick Carrasco bij zijn Chinese club Dalian Yifang blijft maar duren. De Zuid-Koreaanse coach, Choi Kang-hee, liet dit weekend zijn licht schijnen over de situatie. "Misschien zal hij zelfs nooit meer voor ons spelen", klonk het. "En het is allesbehalve aan ons om hem te plezieren zodat hij terug naar Europa kan. Carrasco eist nu ook van ons een certificaat waarop staat dat hij eind dit seizoen zeker mag vertrekken (de Super League eindigt in december, red.). Maar de Europese spelers moeten beseffen dat het zo niet werkt in China. Zo zit de cultuur hier niet in elkaar. Met Carrasco is het altijd moeilijk. Ik begrijp dat de Chinese spelers hem stilaan echt beu zijn. Het is een opeenstapeling van kleine dingen die hem onmogelijk maakt. Dat hij goed beseft dat hij de enige verantwoordelijke is in dit verhaal en dat dat ook in de toekomst zo zal zijn." Dalian speelde, zonder Carrasco, 2-2 tegen Tianjin. (KDZ)

