Coach Crèvecoeur weg bij Brussels 23 januari 2020

Gisteren viel er een bom bij Brussels. Coach en algemeen manager Serge Crèvecoeur maakte bekend dat hij op het eind van het seizoen de club verlaat. "Twaalf jaar heb ik mee het beleid van de club bepaald. Het is een mooie periode geweest met veel hoogtepunten. We brachten de club van derde nationale naar het hoogste niveau. We lieten Paleis 12 en Vorst Nationaal vollopen en Brussels speelde Europees. Ik wens dan ook iedereen te bedanken." Toch klinkt er een kritische noot in de stem van Crèvecoeur. "Ik heb alles gegeven om de club te laten groeien. Er zijn plannen om verder te evolueren, maar ik ben te moe om nog te strijden. Ik kom aan het einde van mijn krachten. Ik wil verandering in mijn leven. We zullen zien wat de toekomst brengt. Intussen wil ik het seizoen in schoonheid beëindigen." De financiële situatie van Brussels roept ook vragen op. De club heeft geen hoofdsponsor. Er wordt rekening mee gehouden dat Brussels uit eerste nationale zal verdwijnen volgend seizoen. (EVL)

