Exclusief voor abonnees Coach Age Hareide: "Jullie verloren van Zwitserland, wij wonnen ertegen..." DENEMARKEN 02 december 2019

00u00 0

"Ik bewonder jullie ploeg. België bewijst al lange tijd dat het een geweldig team is, dat mooi voetbal brengt. Jullie eerste plaats op de FIFA-ranking zegt eigenlijk genoeg. Maar België verloor in de Nations League wel van Zwitserland, terwijl wij ervan wonnen in de afgelopen kwalificatiecampagne voor het EK. Om maar te zeggen: da's voetbal. Elke match is anders. Op het WK is bovendien gebleken dat we het goed kunnen doen tegen de beste teams ter wereld", refereerde Hareide aan de gelijke spelen tegen finalisten Kroatië en Frankrijk. "Ik denk dat we een grote kans hebben om op het EK de achtste finales te halen. Dat we in de groepsfase drie keer thuis mogen spelen, is een leuk gegeven. Da's uiteraard speciaal. Een voordeel ook, dat vele anderen niet hebben. Al blijf ik wel voorstander van een groot toernooi in één land." (NP)

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 03 dagen 18 uren 10 minuten 31 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode

Meer over EK

Denemarken

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement