CO2-uitstoot daalt met 13%

Nee, de coronacrisis is niet goed voor onze economie. Maar dat de economie slabakt, is wel goed nieuws voor onze CO2-uitstoot. Uit cijfers van het Planbureau blijkt dat de Belgische uitstoot van broeikasgassen dit jaar met 13% zal dalen. Helaas is de pret weer snel voorbij, want vanaf volgend jaar neemt de uitstoot weer genadeloos toe. Zowel in de industrie als in andere sectoren zal die uitstoot blijven toenemen tot in 2023. In de jaren daarop stabiliseert of daalt hij. Het Planbureau berekende dat in de periode 2019-2025 de Belgische uitstoot met slechts 5% zal krimpen. Als het beleid niet verandert, zal die daling niet volstaan om de milieudoelstellingen te halen. Die schrijven voor dat er tegen 2030, in vergelijking met 2005, 35% minder uitstoot mag zijn.

