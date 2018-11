CNN sleept Trump voor de rechter 14 november 2018

00u00 0

De Amerikaanse nieuwszender CNN trekt naar de rechter om af te dwingen dat president Donald Trump verslaggever Jim Costa weer toelaat op het Witte Huis. Vorige week werd diens accreditatie ingetrokken na een incident op de persconferentie over de resultaten van de tussentijdse verkiezingen. De journalist bleef toen doorvragen over de retoriek die Trump tijdens de campagne gehanteerd had over de migrantenkaravaan die op weg is naar de VS. Hij wilde de president ook aan de tand voelen over het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller en weigerde de microfoon te overhandigen aan een medewerkster van Trump. CNN vindt de felle reactie van het Witte Huis ongegrond en beroept zich op de Amerikaanse grondwet, die persvrijheid en het recht op een eerlijk proces garandeert. Naast Trump worden ook stafchef John Kelly, persverantwoordelijke Sarah Huckabee Sanders en drie andere regeringsfunctionarissen aangeklaagd.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN