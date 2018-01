CNN grote slokop op 'Fake News Awards' 19 januari 2018

00u00 0

Trump heeft op de website van de Republikeinse partij zijn 'Fake News Awards' uitgereikt. De president van de VS is al van voor zijn inhuldiging in een strijd met de pers verwikkeld. Hij gooit nu olie op het vuur door op de website een lijst te publiceren met 'prijzen' voor momenten waarop journalisten volgens hem in de fout zijn gegaan. Die "langverwachte 2017 Fake News Awards" liepen echter niet van een leien dakje: de link die de Amerikaanse president aanvankelijk tweette, leidde naar een niet-bestaande webpagina. Vielen in de prijzen: 'CNN' (4 keer), 'The New York Times' (2), 'ABC' (1), 'TIME' (1), 'The Washington Post' (1) en 'Newsweek' (1). Met in totaal tien berichten - die allemaal een link hebben met Trump - halen ze de lijst. (KW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN