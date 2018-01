CM goed voor helft aanvragen zorgpremie 00u00 0

De Vlaamse Zorgverzekering heeft in 2016 voor 357,6 miljoen euro tegemoetkomingen uitbetaald aan 253.725 Vlamingen. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Vlaams Zorgfonds. Meer dan de helft van de aanvragen voor een tegemoetkoming (54%) kwam van CM-leden. Elke Vlaming ouder dan 25 betaalt jaarlijks aan een zorgkas een bijdrage van 50 euro voor de Vlaamse zorgverzekering. De meeste mensen hebben hun zorgkas bij hun ziekenfonds. De bijdrage dient om zorgbehoevenden, ouderen met een zorgnood en gehandicapten een zorgbudget te geven. In 2016 waren 4.862.636 Vlamingen en Brusselaars aangesloten. Vlaams parlementslid Lorin Parys (N-VA) merkt in het jongste jaarverslag op dat de zorgkas van de CM de voorbije 6 jaar amper 1,7% meer leden kon werven - van 2.282.819 in 2011 naar 2.321.907 in 2016. "Ter vergelijking: de onafhankelijke zorgkas steeg met 13,7% en de zorgkas van de Vlaamse overheid met 29%. Eind 2015 stopte één van de zorgkassen, die van DKV, ermee en 80.000 leden moesten zich dus elders aansluiten. Ik kan enkel opmerken dat ze niet massaal naar de CM zijn getrokken", aldus Parys. (IVDE)

