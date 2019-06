Exclusief voor abonnees Clubspelers enthousiast over Belfius Basecamp 19 juni 2019

De kop is eraf voor Club Brugge, dat gisteren zijn entree maakte in het gloednieuwe Belfius Basecamp. De helft van de spelersgroep onderging fysieke testen in Westkapelle, terwijl de andere helft van de aanwezigen medisch onderzocht werd in het AZ Sint-Jan in Brugge. De internationals sluiten pas later aan. Ook Philippe Clement maakte voor het eerst kennis met het nieuwe oefencentrum, daar waar vrijdag een eerste keer getraind wordt.

