Exclusief voor abonnees Clubs helpen gestrande buitenlanders 19 maart 2020

Om te vermijden dat buitenlandse spelers in België wegkwijnen door de strenge coronamaatregelen, nemen onze clubs maatregelen. De eersteklassers die we contacteerden, verzekeren ons dat ze telefonisch zoveel mogelijk contact houden met de spelers, maar soms gaat het ook verder. Zo gaan bij KV Mechelen de taallessen nog steeds door, twee tot drie keer per week, maar nu wel via Skype. Ook de teammanager houdt geregeld contact, en er zijn Whatsappgroepjes. Waasland-Beveren regelde voor Alexis Gamboa nog een vlucht naar vrouw en kind in Costa Rica - de jonge verdediger spreekt geen Nederlands of Engels en heeft geen rijbewijs. Bij AA Gent wordt dan weer vooral gefocust op de buitenlandse jongens die vrijgezel zijn, bijvoorbeeld Jonathan David. Regelmatig krijgen die spelers een telefoontje. Ook Giorgi Kvilitaia, die liefst 3.669 kilometer van zijn thuis in Georgië zit: "Het zijn moeilijke dagen." (MVS/FDZ/RN)

