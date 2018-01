Clubs dagelijks 6.988 euro vergoed voor WK-ganger 00u00 0

De clubs die voor en tijdens het WK een international moeten afstaan, krijgen daar van de FIFA een dagelijkse vergoeding van 6.988 euro bruto voor. Dat is haast drie keer meer dan de clubs ontvingen voor het WK 2014 en vier keer meer dan voor het WK 2010. De periode begint te lopen twee weken voor het WK begint en stopt de dag nadat het nationale team in kwestie is uitgeschakeld.

