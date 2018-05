Clubs 1B unaniem tegen beloftenteams 07 mei 2018

00u00 0

Vandaag buigt de Pro League zich over een voorstel van een aantal topclubs om de beloften van zes eerste klasse A-teams te laten aantreden in eerste klasse B. De clubs van 1B verzetten zich daar 'unaniem en met klem' tegen, zo bleek zaterdag na een inderhaast bijeengeroepen vergadering. "Dit kan leiden tot competitievervalsing en tot minder toeschouwers per wedstrijd, en dat is onaanvaardbaar in een reeks waar de budgetten en de belangen - de mogelijke promotie naar eerste klasse A - heel groot zijn", zegt Paul Van Der Schueren, CEO van OHL en lid van het Uitvoerend Comité van de voetbalbond. De clubs uit eerste klasse B blijven wel achter het eerder uitgewerkte plan staan om de beloftenteams van alle 24 Belgische profclubs vanaf het seizoen 2019-2020 te laten aantreden in de amateurreeksen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN