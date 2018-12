Clubmakelaars verdienden 1,8 miljard in vijf jaar 14 december 2018

De FIFA stelde na een onderzoek vast dat makelaars die door een club bij een transfer werden betrokken, de voorbije vijf jaar 1,8 miljard euro opstreken. Het verslag beperkte zich tot de transfers waarbij minstens één van de clubs een makelaar betaalde. Van de 7.457 clubs die sinds 2013 transfers deden, riepen er 1.060 de hulp van een makelaar in. Bij ruim 7.000 transfers schakelden de clubs een makelaar in. De commissies die via spelers werden opgetrokken, zijn niet meegerekend. Die zouden nog een stuk hoger kunnen liggen, want van de 44.913 betrokken spelers, schakelden er 9.652 een makelaar in bij 12.604 transfers, bijna dubbel zoveel als de keren dat een club een beroep deed op een tussenpersoon. (SJH)

