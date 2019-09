Exclusief voor abonnees Clubicoon Tew overleden 02 september 2019

Nog voor de aftrap tegen Genk nam Club Brugge akte van het overlijden van Mamadou Tew (59). De goedlachse, maar beenharde verdediger speelde tussen 1984 en 1989 143 matchen voor blauw-zwart, waarin hij vijf keer scoorde. Tew was, samen met Antoine Coly, de eerste van zes Senegalezen die ooit in Brugse loondienst voetbalden. Na zijn periode in Brugge trok Mamadou nog richting Charleroi. Gisteren was er voorafgaand aan de topper tegen Genk één minuut applaus ter nagedachtenis van Tew. (TTV/LUVM)