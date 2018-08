Clubhuis motorbende in brand gestoken 04 augustus 2018

00u00 0

Het clubhuis van motorbende Saturdarah in Werchter is in de nacht van donderdag op vrijdag in brand gestoken. De motards wedijveren al jaren met de Hells Angels, maar het is helemaal niet duidelijk of zij iets te maken hebben met de brandstichting. Mogelijks gaat het om een kwajongensstreek. Rond 2 uur 's nachts belde een buurtbewoonster naar de politie omdat ze een luide knal had gehoord en vuur en rook zag in de verte. "Toen de politie en brandweer ter plaatse kwamen, zagen ze dat een chalet in lichterlaaie stond. Er hing een sterke benzinegeur. Een branddeskundige bevestigt dat er brandversnellers werden gebruikt", vertelt het parket van Leuven.