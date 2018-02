Clubfan betaalt 4.732 euro boete met 3 emmers eurocentjes 17 februari 2018

Een kwade Club Brugge-supporter heeft zijn ongenoegen over een - volgens hem onterechte - geldboete op een erg originele manier geuit. D.D. (25) uit Torhout kreeg vier maanden stadionverbod en 4.732,67 euro boete na de derby tegen Cercle in augustus 2014. "Na de match begonnen enkele Cerclesupporters buiten het stadion tegen mijn vrienden en mij te roepen. Ik maakte een wegwerpgebaar, en dat was genoeg voor drie agenten om me in de boeien te slaan. Uren bracht ik in de cel door, waarna ze op hun pv zetten dat ik autoruiten vernielde en klappen uitdeelde. Een leugen.

HLN