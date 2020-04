Exclusief voor abonnees Clubdokter OHL schoolt zich om tot Covid-arts 11 april 2020

Als hoofd van de medische staf van OH Leuven heeft dokter Brtahim Hacene niet veel werk. Daarom schoolde hij zich in sneltempo om, zodat hij de longartsen kan bijstaan op de covid-afdeling van het Heilig Hartziekenhuis in Leuven: "Ik koos voor geneeskunde omdat ik wou zorgen voor mensen en ik vind het niet meer dan normaal dat ik me nu omgeschoold heb om mensen te kunnen helpen."