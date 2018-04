Clubdokter Goossens: "DIT IS THUISKOMEN" 10 april 2018

00u00 0

"De organisatie staat al zeer goed." Maar omdat het in de ogen van Marc Coucke altijd beter kan, trok hij Chris Goossens (60) aan om de medische staf te vervoegen. De sportarts komt per direct over van KV Oostende, waar hij sinds 2013 aan de slag was. "Dit voelt als thuiskomen", aldus Goossens op de officiële kanalen van Anderlecht. "Dit is een eerbetoon aan mijn vader, die me vroeger als kind meenam naar het Astridpark." Bij Anderlecht zal Goossens de focus leggen op inspanningsfysiologie en gezonde voeding. "Ik wil hen in topconditie aan de coach afleveren." (PJC)