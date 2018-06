Clubdoelman Letica ontbreekt in eerste oefenwedstrijd 22 juni 2018

Club Brugge oefent vanavond ter afronding van de eerste trainingsweek op het veld van West-Vlaams provincialer Heist. Blauw-zwart maakt de korte verplaatsing richting de kust met een mix van basisspelers, invallers en trainees, de beloften die traditiegetrouw tijdens de voorbereiding de kans krijgen om zich in de kijker te spelen. Bij Club is het uitkijken naar het debuut van nieuwkomers Rits en Schrijvers. Net als Vormer en Horvath kreeg die andere zomeraanwinst Groeneveld extra vakantie. Verder ontbreekt doelman Letica. De eerste oefenmatch komt te vroeg voor de Kroatische nieuwkomer, die nog niet voluit kon trainen. Hetzelfde geldt voor Poulain en Touba, die gisteren rust namen. Nakamba is nog geblesseerd, terwijl Limbombe individueel trainde. Club speelt in de voorbereiding met het logo van een sociaal project op de borst. Deze keer ging blauw-zwart een engagement aan met Te Gek!?, een initiatief dat psychische problemen bij jongeren bespreekbaar moet maken. (TTV)

