Exclusief voor abonnees Clubcoryfee Lambert in tranen bij eerbetoon 28 oktober 2019

Met de zakdoek in de hand bedankte hij zijn fans. Raoul 'Lotte' Lambert, die gisteren uitgebreid gevierd werd voor zijn 75ste verjaardag. De ex-aanvaller van blauw-zwart was zichtbaar ontroerd door de tifo en de staande ovatie - met de tranen nog in de ogen gaf hij de aftrap van de wedstrijd. (TTV)

