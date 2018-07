Club zwicht voor Vormer, die bijtekent tot 2022 23 juli 2018

00u00 0

Club Brugge heeft Ruud Vormer (30) dan toch een nieuw contract tot 2022 geschonken. Blauw-zwart deed de Nederlander aanvankelijk een voorstel tot 2021, maar schikte zich uiteindelijk naar de wensen van de aanvoerder. Enkele weken terug berichtte uw krant al over de moeizame onderhandelingen tussen beide partijen, waarbij Vormer en zijn entourage het voorstel van Club om zijn lopende contract tot 2020 slechts met één seizoen te verlengen nogal oneerbiedig vonden. Afgelopen weekend bereikten club en speler een overeenkomst en zette de Gouden Schoen zijn krabbel onder een contract tot 2022. "We hebben er lang over gepraat, maar ik had er altijd alle vertrouwen in dat het goed zou komen. Nu ben ik fier dat ik nog vier jaar voor deze prachtige club mag spelen." (TTV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN