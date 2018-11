Club zonder Poulain, maar met Danjuma 10 november 2018

00u00 0

Club Brugge staat vandaag voor zijn derde verplaatsing in acht dagen tijd. Na het goeie gelijkspel op Genk en de prachtige 0-4-zege in Monaco wil blauw-zwart met een nieuwe overwinning in Charleroi de week gepast afsluiten: "We hebben twee dagen genoten, maar nu ligt de focus op Charleroi", meende Ivan Leko gisteren. "De competitie is voor ons nog steeds het belangrijkst. Net als vorig seizoen willen we opnieuw winnen tegen Charleroi, dat een lastige tegenstander is." Leko kan geen beroep doen op Poulain, die in Monaco ondanks hinder aan de adductoren toch de wedstrijd uitspeelde. Wél is Danjuma opnieuw klaar om te spelen nadat hij wekenlang aan de kant bleef met een enkelblessure. Dat geldt ook voor Schrijvers, die in Monaco uit voorzorg op de tribune plaatsnam, en Vlietinck, die geen schade heeft overgehouden aan een val in Monaco. De Braziliaan Luan Peres viel deze week uit op training, terwijl youngster Baiye kon hervatten. Diatta staat net als Dennis en Vossen langer aan de kant nadat hij in Monaco een spierblessure heeft opgelopen. Gisteren werden Vanaken en Mechele opnieuw geselecteerd voor de Rode Duivels: "Zij hebben de kwaliteiten en de stabiliteit: ze spelen al 15 matchen op een heel hoog niveau en zijn ongetwijfeld gegroeid", aldus Leko. (TTV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN