Club zonder Dennis naar Lokeren? 26 december 2018

00u00 0

Bij Club Brugge kruisen ze de vingers voor Emmanuel Dennis. De Nigeriaan was zondag tegen Antwerp nog de matchwinnaar, maar moet mogelijk verstek geven voor de trip naar Lokeren. Dennis hield het gisteren bij lopen nadat hij opnieuw last overhield aan de komst van de Great Old. Sinds oktober is hij al op de sukkel met spierblessures: "Ik voelde pijn, maar besloot toch om door te gaan", klonk het zondagmiddag nog. Afwachten of hij vandaag deel uitmaakt van de selectie van Ivan Leko. Wél helemaal fit is Decarli, die hersteld is van zijn rugblessure. Vlietinck en Diatta hielden dan weer een doorgedreven individuele training op het veld - zij sluiten tijdens de winterstage aan bij de groep. Vossen, Rezaei en Danjuma zijn nog steeds out. (TTV)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN