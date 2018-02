Club zonder Clasie, Leko begrijpt Vanhaezebrouck 17 februari 2018

Geen Jordy Clasie vandaag bij Club Brugge. De middenvelder kampt met overbelasting aan de adductoren, een gevolg van de snelle opeenvolging van de wedstrijden. "Hij is niet honderd procent fit. Voor Jordy was het lang geleden dat hij nog zo veel matchen op zo'n korte tijd heeft gespeeld", zegt Leko. Vormer, vorige week nog vermoeid op de bank in Beveren, is wel klaar om te spelen. Hij mag samen met Nakamba en Vanaken op het middenveld verwacht worden. Ook Diaby (adductoren) is na een weekje rust opnieuw inzetbaar. Leko betreurt verder dat blauw-zwart de voorbije weken geen afstand heeft genomen van Anderlecht en Charleroi. "Ik ben daar niet goed van, want we verdienden zes op zes. Tegen Genk zullen we bewijzen dat we niet in een crisis verkeren."

