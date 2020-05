Exclusief voor abonnees Club wint 'Webby Award' 20 mei 2020

Het kinderboek 'De Beer en Zijn Sjaal'. Daarmee wonnen Club Brugge en creatief bureau Lucy Agency een Webby Award - sinds 1996 de 'Oscars van het internet' - in de categorie 'Corporate Social Responsibility'. Het kinderboek werd gedrukt op 5.000 stuks en uitgedeeld aan fans van blauw-zwart én andere clubs. Ook elke bibliotheek in Vlaanderen en elke basisschool in Brugge kreeg een exemplaar. Het boek is ook digitaal te lezen op debeerenzijnsjaal.be. (NP)