Club wil 8 racistische fans uit stadion weren 17 februari 2018

Club Brugge moest zich gisterenmiddag voor de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB verantwoorden voor het gedrag van zijn supporters tijdens de match tegen Charleroi op 4 februari, waarin linksachter Fabrice N'Ganga racistisch bejegend werd. Het bondsparket vorderde een boete van 5.000 euro en een gedeeltelijke sluiting van de Oost-tribune, weliswaar met uitstel. De uitspraak volgt volgende vrijdag. "Club Brugge wordt vervolgd voor de acties van derden", pleitte raadsman Walter Van Steenbrugge namens de club. "Het gaat hier om een heel klein aantal supporters." Club spoorde aan de hand van getuigenissen van andere supporters twee groepjes van vier fans op, die de club via de burgerrechter uit het stadion wil weren. "We willen dit incident niet onder de mat schuiven, maar we zijn ervan overtuigd dat de supporter van Club niet racistisch is." Naast de racistische spreekkoren werd Club ook ten laste gelegd dat er projectielen zijn gegooid en dat een supporter het veld wist te betreden. Op 26 februari moet Club nogmaals voor dezelfde commissie verschijnen nadat ook Paul-José Mpoku in de bekerwedstrijd tegen Standard racistisch bejegend werd. (TTV)

HLN