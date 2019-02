Club weigert bod op Poulain 01 februari 2019

Anderhalf miljoen euro. Dat was het bedrag waarmee Premier League-club Fulham gisteren op de laatste transferdag kwam aandraven voor Benoît Poulain. Club Brugge ging niet in op het voorstel voor de Fransman, die na dit seizoen einde contract is. Blauw-zwart is van oordeel dat er momenteel geen valabele vervanger voorhanden is, zeker gezien de blessure van Mitrovic. Afwachten of Poulain straks ingaat op een contractvoorstel dat op tafel ligt, of dat hij voor een nieuw avontuur kiest. Nog gisteren leek Dorin Rotariu, dit seizoen uitgeleend aan AZ Alkmaar, lange tijd op weg naar Bielefeld. De transfer sprong in extremis af, waardoor de vleugelspits in de Eredivisie blijft. (TTV/FDZ)