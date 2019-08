Exclusief voor abonnees Club wacht nog steeds op Ricca 14 augustus 2019

Twee weken nadat hij zijn medische tests heeft afgelegd, is linksachter Fede Ricca (24) nog steeds geen speler van Club Brugge. Blauw-zwart wacht af tot de Uruguayaan en de Spaanse tweedeklasser een akkoord hebben gevonden over diens contract, dat eind dit seizoen afloopt. Ricca gaat ervan uit dat hij volgens zijn overeenkomst gratis uitgeleend mag worden aan elke club die zijn salaris integraal wil overnemen. Een clausule die betwist wordt door Malaga-eigenaar Al-Thani. De Qatarese sjeik wil Ricca niet zomaar laten gaan. Club wacht op zijn beurt af tot er een overeenkomst is tussen alle partijen en wil indien nodig een correcte vergoeding betalen aan Malaga. Wél weigert het mee te gaan in een verhaal waarbij Ricca zijn contract eenzijdig verbreekt. Verwacht wordt dat er binnen afzienbare tijd een oplossing uit de bus komt. (TTV)

