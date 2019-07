Exclusief voor abonnees Club wacht af met planning Diatta 18 juli 2019

Wanneer Club Brugge morgen zijn generale repetitie houdt tegen Sporting Lissabon, staat smaakmaker Krépin Diatta enkele duizenden kilometers verderop in Egypte in de finale van de Africa Cup met Senegal. Een prestatie die blauw-zwart enerzijds bejubelt, maar die voor de Bruggelingen puur sportief op dit moment nadelig is. Zo is Diatta straks na een seizoen van meer dan twaalf maanden eigenlijk aan rust en vakantie toe, net op het moment dat de Bruggelingen zich klaarstomen voor de seizoensstart én de belangrijke Champions League-voorrondes, waar het een goeie Diatta zeker kan gebruiken. Club Brugge en coach Philippe Clement wachten voorlopig af vooraleer ze in samenspraak met de speler beslissen wanneer die zich opnieuw moet melden. Vast staat in ieder geval dat de mogelijke Africa Cup-winnaar de eerste competitiematch van volgende zaterdag in Beveren zal missen. De situatie van Marvelous Nakamba is voorlopig niet veranderd. De Zimbabwaan heeft zich nog steeds niet gemeld op het oefencomplex in Knokke, dit terwijl er ook geen toereikend bod de club heeft bereikt. (TTV)

