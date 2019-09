Exclusief voor abonnees Club vult Jan Breydel in Champions League met abonnees 13 september 2019

Pech voor dagtoeristen. Nog voor de vrije verkoop vandaag van start kon gaan, was het Jan Breydelstadion voor de drie Champions League-matchen van Club Brugge helemaal uitverkocht. Dat uitsluitend abonnementhouders een stadion in een Europese poulefase - aangevuld met genodigden en sponsors van de UEFA - helemaal vullen, is een unicum in België. De 26.000 tickets gingen als een trein de deur uit, anders dan bij de vorige campagnes onder Preud'homme en Leko. (TTV)