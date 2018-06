Club vraagt 15 miljoen euro voor Wesley 11 juni 2018

De strijd rond Wesley (21) is definitief losgebarsten. Naast de serieuze interesse van Lazio is nu onder meer ook Galatasaray in de dans gesprongen. Alleen zal er diep in de buidel moeten worden getast. Als Lazio effectief denkt aan een bod van 7 miljoen euro, zoals in de Italiaanse pers verscheen, is de Romeinse club er aan voor de moeite. Club heeft immers een veel hoger bedrag in gedachten: zo'n 15 miljoen euro. Dat lijkt blauw-zwart niets te veel voor een jonge, beloftevolle spits die nog een enorme groeimarge heeft. Bovendien hebben de Bruggelingen het voordeel dat ze hem - met de Champions Leaguemiljoenen in het achterhoofd - niet weg moéten doen. En de reclame die Wesleys manager nu overal voor hem maakt, kan Club alleen maar dichter brengen bij die transfersom. (WDK)

